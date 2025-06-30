63. Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri Yapıldı

Bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son provası ve 800'den fazla pehlivanın boy gösterdiği 63. Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri, üçüncü sezonu yapılan Yağlı Güreş Ligi'nin bir etabı olma yolunda ilerliyor.

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesinde 63 yıldır düzenlenen tarihi yağlı güreşler, her yıl daha heyecanlı müsabakalara sahne oluyor.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen tarihi yağlı güreşler, 4-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Kırkpınar'ın da son provası oldu. Pehlivanlar, tarihi organizasyonda, rakiplerini tartma ve kendi performansını görme fırsatı buldu.

Çalı Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Hakan Söğünmez, AA muhabirine, Nilüfer Belediyesi himayesinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenledikleri müsabakalar için 800'den fazla pehlivanı er meydanına getirdiklerini söyledi.

Meydanda 42 başpehlivanın kol bağladığını vurgulayan Söğünmez, yaz aylarında düzenlenen yağlı güreşler için, Çalı'nın bulunduğu konum nedeniyle serinlik kattığını belirterek, "Burasının lokasyonunun bir vadi, bir kanyon şeklinde olması bizim için bir avantaj. Şehir merkezine göre burada hava sıcakları 15 derece daha düşük. Pehlivanlar da serin havayı daha çok seviyor, daha konforlu bir güreş imkanı sunuyor bu onlara." dedi.

"Çalı Güreşlerini lig güreşlerine geçirmek istiyoruz."

Söğünmez, önümüzdeki hafta 4-6 Temmuz tarihlerinde 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu güreşlerde Kırkpınar öncesi pehlivanlar birbirlerini son kez tartıyorlar, son idmanlarına çıkıyorlar. Lig güreşlerinden gelen 40 pehlivan bu sene Kırkpınar'da kol bağlayacak. Tabii bunun dışında olağanüstü güreş yapılan lig güreşlerinin 7 etabı var. Nilüfer ve Büyükşehir Belediyelerimizle görüşmelerimizde, onların destekleriyle inşallah önümüzdeki yıl inşallah Çalı Güreşleri'ni, lig güreşlerine geçirmek istiyoruz.

Lig güreşlerinde algoritma çalışıyor, bu algoritma neticesinde pehlivanlar Kırkpınar'a katılabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki tüm lig güreşlerine katılmaya çalışıyorlar. Seyirci güreşte aksiyon istiyor, sporun içinde aksiyon varsa daha yoğun takip ediyor. Güreş son 5 yılda seyir noktasında iyiye gidiyor, şu anda 5 milyondan fazla yağlı güreş seyircimiz var."

Söğünmez, Türkiye Geleneksel Sporlar Birliği Federasyonunun kurulduğunu ve içerisinde en büyük oluşumu yağlı güreşlerin sağladığını savunarak, şunları dile getirdi:

"Bu sene yağlı güreş federasyonumuz lig güreşlerine çok ciddi destekler verdi. Eskiden bizim sporcularımız biraz daha diğer spor dallarına göre öksüz kalıyorlardı. Lig güreşleri açılımından sonra sporcularımızın hem hayat konforu hem de bu camiaya bakış açısı değişti. İnanılmaz bir talep var şu anda. Biz bu akımın Türkiye'de daha çok genişleyerek, tüm lokal güreşlerin lig güreşine döneceği yönünde bir izlenim elde ediyoruz. Federasyon başkanımızla da gerekli çalıştaylarda gerekli mecralarda kendileriyle görüşüyoruz. Yağlı güreşin önemli olduğunu, Türk kimliğine yakıştığını, Türk kimliğinin genetiğinden çıkan bir spor olduğunu, er meydanlarının doğal çayırlar olduğunu, kimliğimizi tam olarak temsil ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugün er meydanlarının sınırlarını zorlayarak yurt dışına artık çıktık. Sınırları zorladık, Bulgaristan'da, Makedonya'da, Almanya'da güreş tertip ediyoruz."

Yaklaşık 800 pehlivan kispet bağlayıp er meydanına çıkarken, kura çekimlerinin ardından baş, baş altı, deste ve tozkoparan gibi 14 farklı boyda, kol bağlandı. Organizasyona Fatih Atlı, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara ve Yusuf Can Zeybek gibi başpehlivanların yer aldığı 42 başpehlivan katıldı.

Müsabakalar sonunda finalde Yalçın Üncül'ü mağlup eden Mehmet Yeşil Yeşil, başpehlivanlığa uzandı.