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61 yıl sonra unvanı ele geçirdi! Dzeko, Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı

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Fenerbahçe'de Pendikspor karşısında 3 gol atan Edin Dzeko, Süper Lig'in en yaşlı hat-trick yapan futbolcusu olarak tarihe geçti. 37 yaşındaki futbolcu, 61 yıl sonra Lefter Küçükandonyadis'ten bu unvanı alarak Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko, hat-trick yaparak Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bosna-Hersekli yıldız, Süper Lig'in hat-trick yapan en yaşlı ismi oldu.

61 YIL SONRA UNVANI ELE GEÇİRDİ

Pendikspor'a karşı hat-trick yapan Edin Dzeko, Lefter Küçükandonyadis'i geride bırakarak Süper Lig'de bir maçta 3 gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Lefter, 36 yaş ve 291 gün ile hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olmuştu. Bosna-Hersekli golcü, 61 yıl sonra unvanı ele geçiren isim oldu.

61 yıl sonra unvanı ele geçirdi! Dzeko, Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı

DZEKO'NUN KARNESİ

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı. 37 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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