61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın başlıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde yarın başlayacak 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) basın toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sporcular ve davetliler katıldı.

Organizasyonun uluslararası niteliğine dikkati çeken Erkan Karahan, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na İzmir olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çeşme ilçemizden başlayıp Selçuk ilçemizde sona erecek ilk etapta, Sayın Valimizin direktifleriyle programın en iyi şekilde sonuçlanması için birçok kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımızın da kıymetli katılımıyla çok ciddi tedbirler almaya çalıştık. Bu organizasyonun güzel şekilde tamamlanabilmesi için ciddi bir gayret sarf edildi. Katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dört ilçemizden geçecek, Çeşme'den başlayıp Selçuk'ta tamamlanacak 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabının sağlıklı, kazasız ve sorunsuz şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum."

Emin Müftüoğlu: "Bu tur artık Çeşme'den Ankara'ya olarak anılacak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarın başlayacak tur için heyecanlı olduğunu belirterek "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak liderliğinde bugün hazırlıklarımızın hemen hemen hepsi tamam. Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Daha önce hep buralarda etap bitiriyorduk, ilk defa start veriyoruz. Çeşme'nin tanıtımına da umarım çok büyük katkı sağlayacak. Çünkü bu tur artık Çeşme'den Ankara'ya olarak anılacak. Turun başlangıcı ve sonu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60 yılı geride bırakan önemli bir marka haline geldiğini dile getiren Müftüoğlu, "Pandemi hariç hep yapılmış, hep yapılmaya da devam edecek. İnşallah bu ülke bunun 100'üncüsünü yapacak. Dünyada ve Avrupa'da bir organizasyonun değeri yıllara sarihtir. Yaşlandıkça o organizasyonun değeri artıyor, herkesin gözünde büyüyor. Artık ülkemizin dünyaya açılan önemli bir markası, önemli bir turu olarak gittikçe büyüyor. Tanıtım anlamında, sportif anlamda ve spor turizmi anlamında bu turun 2008'den önceki haliyle şimdiki halini koyduğunuz zaman ülkedeki ekonomi, spor ekonomisi, spor turizmi ekonomisi, bisiklet ekonomisi hepsi ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Türk bisikletinin gelişimi için bu tür organizasyonların önemine dikkati çeken Müftüoğlu, Konya Velodromu'ndaki Avrupa Şampiyonası için olumlu yorumlar aldığını dile getirerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle bisiklet ailesi olarak ne kadar teşekkür etsek az. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Hem bu turu himayelerine aldılar hem de ülkemizdeki bisiklete binmenin, bisiklet sevgisinin bugünlere gelmesini sağladılar. Dünyadaki üst seviye ülkeler arasına girebilmek için bu tür organizasyonları yapmak gerekiyor. Bu organizasyonlar geliştikçe ülkedeki bisiklet sporu da gelişiyor. Son yıllarda gençlerde madalyalar gelmeye başladı. Bizim hedefimiz gençlerde değil, olimpiyatlarda madalya hedefiyle yola çıktık. Bununla ilgili altyapının hepsini gerçekleştiriyoruz. İyi bir ekibimiz var, iyi bir yönetim kurulumuz var. Büyük bir takım halinde bu turla birlikte büyüyen bir Türk bisikleti görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bisiklet Okulu ve Bisiklet Parkı projesine de değinen Müftüoğlu, bu projeyle çocuklardan başlayarak daha geniş bir sporcu havuzu oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Emin Müftüoğlu, Erkan Karahan, Mehmet Maraşlı ve Lal Denizli'ye plaket takdim etti.

Toplantı, TUR 2026 etaplarının tanıtımı ve Türk takımlarından sporcuların görüşleriyle tamamlandı.