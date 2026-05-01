61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Antalya-Feslikan etabı başladı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Antalya-Feslikan başladı.

Konyaaltı Caddesi'ndeki etabın startına Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Başkan Müftüoğlu, start öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, turun heyecanlı geçtiğini söyledi.

Müftüoğlu, turun 6. etabının Antalya'nın yaylalarında geçeceğini belirterek, "Yarın da Antalya'nın golf sahaları ve turizm beldelerinde etap geçecek. Tur çok başarılı geçiyor. Halkın da katılımı oldukça yüksek. Sokaklarda herkes bisiklet sporcularını izliyor. Gittikçe büyüyen, dünyaya açılan Türkiye'nin önemli bir markası haline geldi." dedi.

Altıncı etapta Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz (genel klasman) ve kırmızı mayoyu (dağların kralı) giydi. Yeşil mayoyu (en iyi sprinter) Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı giydi.

6. etap zirve finişine sahne olacak

Bisikletçiler bu etapta Antalya'dan Feslikan'a pedal çevirecek.

Sporcular, uzun tırmanış özelliğinin yanı sıra genel klasmanı doğrudan etkilemesi beklenen ve TUR 2026'da "kraliçe etap" olarak öne çıkan 127,9 kilometrelik etabı, zirve finişi ile bitirecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
