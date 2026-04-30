61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Patara-Kemer etabı başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Patara-Kemer etabının startı verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Patara-Kemer başladı.

Patara Antik Kenti'ndeki etabın startına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı.

Protokol, start öncesinde Antalya'da bu yıl düzenlenecek COP31'e dikkati çekmek amacıyla üzerinde "Antalya'da deniz hep temiz" yazılı pankart açtı.

Beşinci etapta Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz (genel klasman) ve kırmızı mayoyu (dağların kralı) giydi. Yeşil mayoyu (en iyi sprinter) Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı giydi.

Turun en uzun etabı

23 takımdan 155 sporcu, 130,4 kilometrelik etapta Patara Antik Kenti'nden başlayarak Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike'den Kemer'e uzanan parkurda pedal çevirecek.

Tarihle doğanın buluştuğu ayrıca 180,7 kilometre ile en uzun mesafe olan bu etap, hem uzun mesafe hem de değişken parkur ve tırmanışlara sahne olacak.