61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Patara-Kemer etabı başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Patara-Kemer etabının startı verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Patara-Kemer başladı.

Patara Antik Kenti'ndeki etabın startına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı.

Protokol, start öncesinde Antalya'da bu yıl düzenlenecek COP31'e dikkati çekmek amacıyla üzerinde "Antalya'da deniz hep temiz" yazılı pankart açtı.

Beşinci etapta Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz (genel klasman) ve kırmızı mayoyu (dağların kralı) giydi. Yeşil mayoyu (en iyi sprinter) Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı giydi.

Turun en uzun etabı

23 takımdan 155 sporcu, 130,4 kilometrelik etapta Patara Antik Kenti'nden başlayarak Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike'den Kemer'e uzanan parkurda pedal çevirecek.

Tarihle doğanın buluştuğu ayrıca 180,7 kilometre ile en uzun mesafe olan bu etap, hem uzun mesafe hem de değişken parkur ve tırmanışlara sahne olacak.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı