61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Kıran etabı başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Marmaris-Kıran etabının startı verildi.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Marmaris-Kıran etabının startı verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. etabı Marmaris-Kıran etabı başladı.

Atatürk Meydanı'ndan başlayan etabın startına, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.

Datça Yarımadası'na uzanan zorlu parkurun ardından zirve finişine sahne olacak 132,7 kilometrelik etap, Kıran'da sona erecek.

TUR tarihinden notlar

Bugüne kadar 26 kez bir etap, Marmaris'ten başladı. Bunların dördü ise tıpkı, 2026 gibi bir zirve finişi ile (2017&2018 Meryemana, 2025 Kıran) son buldu.

Kıran, ilk kez 2025 yılında TUR rotasına dahil oldu. Kıran'da etabı kazanan Wout Poels, genel klasmanda da zafere ulaştı.

8,7 kilometre uzunluk ve yüzde 9,7 ortalama eğimiyle Kıran yokuşunu Strava verilerine göre en hızlı çıkan sporcu, 31 dakika 27 saniyeyle Caja Rural- Seguros RGA'den Abel Balderstone.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
