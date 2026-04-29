61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Turun dördüncü etabında Cofidis takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski birinci oldu

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) dördüncü etabını, Cofidis takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski kazandı.

Marmaris-Fethiye arasındaki 130,4 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı, Stanislaw Aniolkowski 2 saat 52 dakika 50 saniyede birinci sırada tamamladı.

Sprint finişiyle son metreleri çekişmeli geçen etapta Modern Adventure Pro Cycling takımından Kanadalı Riley Pickrell 2'nciliği, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Davide Persico ise 3'üncülüğü elde etti.

Spor Toto'dan Feritcan Şamlı etabın sprint prim kapısını, Mustafa Tekin ise tırmanış prim kapısını ilk sırada geçti. Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı de Türkiye güzellikleri prim kapısını birinci geçerek beyaz mayoyu giydi.

Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, turkuaz ve kırmızı mayoyu sırtında tuttu. Yeşil mayo ise Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de kaldı.

Serdar Anıl Depe kaza yaptı

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre 4. etapta düşen Spor Toto'dan Serdar Anıl Depe hastaneye kaldırıldı.

Sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen milli bisikletçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak yarışa devam edemeyeceği bildirildi.

Beşinci etap Patara'dan Kemer'e

Yarışa, yarın Patara Antik Kenti ile Kemer arasında yapılacak 5. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, TUR 2026'nın en uzun etabı olan 180,7 kilometrelik parkurda pedal çevirecek. Patara Antik Kenti'nden başlayacak yarış, Kaputaş, Kaş, Demre ve Finike hattının ardından Kemer'de sona erecek.

Tarihle doğanın buluştuğu bu etapta sporcuları hem uzun mesafe hem de değişken parkur ve tırmanışlar bekliyor.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Görüntü İstanbul'dan! Yüzlerce aracın tek bir ortak özelliği var
MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak

Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı