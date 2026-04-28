61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) 3. etabının galibi Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, zorlu bir dönemin ardından yeniden kazanmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Marmaris-Kıran etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sosa, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, bu zaferi zor zamanlarında yanında olanlara armağan etti.

Geçen yıl geçirdiği damar ameliyatı nedeniyle bisikletten bir süre uzak kaldığını hatırlatan Kolombiyalı sporcu, "Çok mutlu ve huzurluyum. Aileme, eşime, oğluma ve zor zamanlarımda bana destek olan ekibime teşekkür ediyorum. Bu zafer, bana her zaman güvenenler için. Daha pek çok zaferin geleceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Final bölümünün beklediğinden daha zorlu geçtiğini anlatan Sosa, son 5 kilometrede atak yapmaya karar verdiğini belirterek, "Bugünün finali çok zordu, bu kadar zor olacağını hatırlamıyordum. Son 5 kilometre kala denemeye karar verdim. Yol çok uzundu ve hava oldukça sıcaktı ama öne geçmeyi başardık. Genel klasman için savaşacak çok güçlü rakipler var, liderliğimi korumaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Bir sonraki dağ etabına da değinen Sosa, uzun tırmanışta güç kontrolünün belirleyici olacağını vurgulayarak, "Bir saatten fazla sürecek bir tırmanış olacak. Çabayı zamana yaymam ve gücümü kontrol etmem gerekecek. Aradaki farkı bu kontrol belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Sakatlığın ardından yaklaşık 3 yıl sonra yeniden galibiyet elde ettiğini söyleyen Sosa, "Kazanmayı gerçekten çok özlemiştim. Bu uzun ara beni daha da güçlendirdi. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde daha güçlü döneceğimi biliyordum." diyerek sözlerini tamamladı.

Ödül töreni

TUR 2026'nın üçüncü etabının ardından finiş noktasında ödül töreni düzenlendi.

Törende bisikletçilere kazandıkları mayoları Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanları Yusuf Alperen Ayar ile Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Sami Ağaoğlu ile Onur Şahin takdim etti.