Haberler

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turun üçüncü etabında Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa birinci oldu

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) üçüncü etabını, Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa kazandı.

Marmaris-Kıran arasındaki 132,7 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı Sosa, 3 saat 40 dakika 25 saniyeyle ilk sırada tamamladı.

Zirve finişine sahne olan etapta Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies ekibinden Fransız Nicolas Breuillard ise 3'üncülüğü elde etti.

Etabın Türkiye güzellikleri prim kapısını Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı ilk sırada geçti. Tırmanış ve sprint kapılarında ise Muğla Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Kazak sporcu Rudolf Remkhi ilk sırayı aldı.

Bu sonuçla Sosa, hem genel klasmanda hem de tırmanış klasmanında liderliğe yükselerek turkuaz ve kırmızı mayoyu ele geçirdi. Yeşil mayo Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo ise ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski'de kaldı.

Dördüncü etap, Marmaris ile Fethiye arasında

Yarışa, yarın Marmaris ile Fethiye arasında yapılacak 4. etapla devam edilecek.

Sporcular, 130,4 kilometrelik etapta Marmaris'ten başlayarak Gökova'dan Fethiye'ye uzanan parkurda pedal çevirecek.

Göcek koyları ve Ölüdeniz gibi öne çıkan noktalardan geçilecek etapta bisikletçiler, rakiplerinin yanı sıra dalgalı parkur ve rüzgara karşı da mücadele edecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

