61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) 2. etabın galibi Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, ailesinin önünde zafere ulaşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aydın-Marmaris etabının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Crabbe, ailesinin Türkiye'de yarışı takip ettiğini ve bunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Marmaris'in yarışmak için çok güzel bir yer olduğunu belirten Crabbe, "Ailem hem tatil hem de yarışı izlemek için buraya geldi. Benim için asıl mesele yarışmak ama tempo çok yüksek olmadığında manzaranın tadını çıkarmaya da çalışıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ailesinin önünde kazanmasının kendisini ayrıca mutlu ettiğini aktaran Belçikalı sporcu, "Şartlar elverdi ve onlar da buraya gelebildi. Hep hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirebildiğim için onlar da benim adıma çok mutlular. Dünyanın öbür ucunda olmamıza rağmen yanımda olmaları çok hoş. Gençliğimden beri beni hep desteklediler, şimdi burada onlarla beraber bunu başarmak çok özel." diye konuştu.

İlk etap zaferinin ikinci günkü performanslarına da katkı sağladığını vurgulayan Crabbe, "Sadece benim için değil, takım için de çok önemliydi. Sprintte büyük bir şansımız olduğunu biliyorduk. Dün kazandığımızda bir özgüven yakaladık ve buna daha çok inanmaya başladık. Bugün, tırmanışın zirvesinde grupta olmasam da geri dönebileceğimize dair tam bir güvenle devam ettik. Bunu başardık ve gerisi zaten malum." dedi.

Marmaris etabının sprinterler açısından zorlu geçtiğinin altını çizen Crabbe, parkuru önceden incelediğini belirterek, "Birkaç hafta önce yarış özetine bakıp 2. etabı gördüğümde zorlu olacağını anlamıştım. Antrenörümü arayıp son tırmanışı aşıp aşamayacağımı sordum. O da bunun yarışın ne kadar sert geçeceğine bağlı olduğunu söyledi. İlk grupla beraber kalamadım ama sonra geri dönmeyi başardım." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreni

TUR 2026'nın ikinci etabının ardından finiş noktasında ödül töreni düzenlendi.

Törende bisikletçilere kazandıkları mayoları Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu verdi.