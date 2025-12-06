60. dakikada oyuna giren Harry Kane, 28 dakikada şov yaptı

Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih, 5-0'lık skorla kazandı.

KANE'DEN 28 DAKİKADA HAT-TRICK

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 66, 82 ve 88. dakikada Harry Kane, 11. dakikada Konrad Laimer ve 78. dakikada Josip Stanisic kaydetti. İngiliz golcü Kane, 60. dakikada oyuna girmesinin ardından 28 dakika içerisinde hat-trick yapmayı başardı. Stuttgart'ta Lorenz Assignon 81. dakikada kırmızı kart gördü.

BAYERN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte yenilgisiz olan Bayern Münih 37 puanla liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 22 puanda kaldı. Bundesliga'nın sonraki maçında Bayern Münih sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Stuttgart ise Werder Bremen'e konuk olacak.