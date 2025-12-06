60. dakikada oyuna giren Harry Kane, 28 dakikada şov yaptı
Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya 60. dakikada dahil olan Harry Kane, 88. dakikada hat-trick yaptı.
- Bayern Münih, Stuttgart'ı Bundesliga 13. hafta maçında 5-0 yendi.
- Harry Kane, 60. dakikada oyuna girdikten sonra 28 dakikada hat-trick yaptı.
- Bayern Münih, 37 puanla Bundesliga liderliğini sürdürdü.
Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih, 5-0'lık skorla kazandı.
KANE'DEN 28 DAKİKADA HAT-TRICK
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 66, 82 ve 88. dakikada Harry Kane, 11. dakikada Konrad Laimer ve 78. dakikada Josip Stanisic kaydetti. İngiliz golcü Kane, 60. dakikada oyuna girmesinin ardından 28 dakika içerisinde hat-trick yapmayı başardı. Stuttgart'ta Lorenz Assignon 81. dakikada kırmızı kart gördü.
BAYERN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte yenilgisiz olan Bayern Münih 37 puanla liderliğini sürdürdü. Stuttgart ise 22 puanda kaldı. Bundesliga'nın sonraki maçında Bayern Münih sahasında Mainz 05'i ağırlayacak. Stuttgart ise Werder Bremen'e konuk olacak.