60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2'nci etabı tamamlandı

167.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını Hollandalı Tibor Del Grosso kazandı

Grosso: Gelecekte olacaklar için heyecanlıyım

TUR'a yarın 175.9 kilometrelik Fethiye- Marmaris etabı ile devam edilecek

Gökhan HEBEPCİ - ANTALYA, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 164.4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabını Alpecin-Deceuninck Takımı'ndan Tibor Del Grosso, 3 saat 58 dakika 40 saniye ile kazandı. Yine bisikletçiler Kalkan finişine toplu halde geldi ve 21 yaşındaki gelecek vadeden Hollandalı Del Grosso etabı birinci bitirdi.

Antalya Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Asbaşkan Yunus Alperen Ayar, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin ve Genel Sekreter Sedat Fırat'ın katılımı ile Saat 12.00'de Kemer Olbia Park önünden verilen startla bisikletçiler zorlu etaba başladı.

AHMET ÖRKEN TIRMANIŞ KAPISINI BİRİNCİ GEÇTİ

20'nci kilometrede geçilen tırmanış primi sonuçları şöyle;

1. Ahmet Örken (Spor Toto),

2. Vinzent Dorn (Bike Aid),

3. Antoine Berlin (Bike Aid).

Kapı geçildikten sonra lider dörtlünün peşindeki gruptan ataklar geldi. 22. km'de zaman farkı 35 saniye oldu. Bu arada Genel Ferdi Klasman Birincisi Simon Dehairs yeniden grubun içinde yer aldı.

25'inci kilometrede dörtlü kaçış grubu, 1 dakika 25 saniye zaman avantajıyla önde pedal basmaya devam etti. Büyük bir atak yapan Mateusz Gajdulewicz (Masowsze Serce Polski) sonunda kaçış grubunu yakaladı ve sayı 5'e yükseldi. Konya takımından İhsan Ali Eğin de, onlarla pelotonun arasına girdi. Yarışta 30 kilometrenin ardından zaman farkı 1 dakika 45 saniyeye çıktı.

AHMET ÖRKEN SPRINT PRİM KAPISINI 2'NCİ GEÇTİ

50.3 kilometre geçilirken etabın ikinci prim kapısı olan sprint dereceleri de belli oldu.

Sonuçlar şöyle:

1- Vinzent Dorn (BIKE AID), 2- Ahmet Örken (Spor Toto), 3-Willie Smit (China Glory-Mentech).

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISINI AHMET ÖRKEN 3'ÜNCÜ GEÇTİ

Etabın 95'inci kilometresi geride kalırken yine kaçış grubunda yer alan Ahmet Örken başarısına bir yenisini daha ekledi ve prim kapısını 3'üncü geçerek puan aldı. Sonuçlar şöyle:

1-Mateusz Gajdulewicz (Mazowse Serce Polski), 2-Willem Smit (China Glory-Mentech), 3-Ahmet Örken (Spor Toto). Willem Smit 2'nci etabı zaman limiti içinde tamamladığı için beyaz mayoyu yarınki Fethiye- Marmaris etabında giyecek. Yeni zaman farkı 2 dakika 46 saniye olarak verildi.

AHMET ÖRKEN SON TIRMANIŞ KAPISINI DA İKİNCİ GEÇTİ

Etabın başından bu yana girdiği mücadelelerde haklı bir başarı yakalayan Spor-Toto Takımın sporcusu Ahmet Örken son tırmanış kapısını da 2'ncilikle geçti.

1-Vinzent Dorn (BIKE AID), 2-Ahmet Örken (Spor Toto), 3-Antoine Berlin (BIKE AID), 4- Mateusz Gajdulewicz (Mazowse Serce Polski). Yarın Fethiye- Marmaris etabında Vinzent Dorn kırmızı mayoyu giyecek.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Turkuaz mayoyu Tibor Del Grosso'ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Yeşil mayoyu Jonas Rickaert'e Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz takdim etti. Beyaz mayoyu Willem Smit'e İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin, kırmızı mayoyu da Vinzent Dorn'a Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı verdi.

TIBOR DEL GROSSO: GELECEKTE OLACAKLAR İÇİN HEYECANLIYIM

Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso, 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2'nci etabını Kalkan'daki bitiş çizgisine doğru yükselen yolun sonuna doğru yaptığı çıkışla kazanarak liderliğe yükseldi.

Basın toplantısında konuşan 21 yaşındaki Alpecin-Deceuninck sürücüsü, kariyerinin ilk etap galibiyetine imza attığını belirterek, "Gelecekte olacaklar için heyecanlıyım" dedi.

Hollandalı sporcu, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade ederken, yarış performansını, "Takımım bana bu sezon ilk pro zaferini kazanmam için iyi bir şans olduğunu söyledi. İyi bir yarış oldu. Kendime güvenimi tazelemem için çok güzel bir şanstı. Bu sene yol yarış sezonu zorlu başladı. Kendimi formda buldum, ayrıca bahar klasikleri de bana kendimi iyi olduğumu göstermemi sağladı. Dün kazanan Dehairs bugün kendini iyi hissetmedi. Takım beni şanslı gördü ve ben de bu fırsatı değerlendirdim, gurur duyuyorum. Gerçekten zor bir finişti ve çok keyifliydi. Sprinte başlamadan önce herkes pusuda bekledi ve uzun bir süre kapalı kaldım. Son 75 metrede bir boşluk gördüğümde gitmem gerektiğine karar verdim. İlk defa lider durumdayım, çok mutluyum" şeklinde anlattı.

TURKUAZ MAYO EL DEĞİŞTİRDİ

Yarınki Fethiye - Marmaris etabında genel ferdi klasman birinciliğine yükselen Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Grosso giyecek.

Sprint mayosu olan yeşil mayoyu da Euskaltel-Euskadi takımından Aberas Turi İzaga sırtına geçirecek

TUR'A YARIN 175.9 KİLOMETRELİK FETHİYE-MARMARİS ETABI İLE DEVAM EDİLECEK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın yarışın en uzun etabı olan 175.9 kilometrelik Fethiye-Marmaris arasındaki yarış ile devam edilecek.