60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İlk Zaferi Simon Dehairs Elde Etti

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını kazanan Alpecin-Deceuninck takımından Simon Dehairs, ilk profesyonel zaferini elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Antalya-Antalya etabını kazandıktan sonra basın toplantısında soruları yanıtlayan Dehairs, 132 kilometrelik parkuru birinci bitirmesiyle ilgili, "İyi durumdaydım, bacaklarım hazırdı ve kazandım." dedi.

Takımının zaferinde önemli rol oynadığını dile getiren Belçikalı sporcu, "İlk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen sene bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zaferimi de kazanabilirim. 7. ve 8. etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ödül töreninde bisikletçilere kazandıkları mayoları Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.