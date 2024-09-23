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Süper Lig ekibi, 6 haftada 1 puan alan teknik direktöre yol verdi

Süper Lig ekibi, 6 haftada 1 puan alan teknik direktöre yol verdi
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, ilk 6 haftada alınan 5 mağlubiyet ve 1 beraberliğin ardından teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Valkanis ve ekibine teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis'le yollarını ayırdığını açıkladı.

6 MAÇTA 1 PUANI ZOR ALDI

Adana Demirspor, ilk 6 haftada alınan 5 mağlubiyet ve 1 beraberliğinin ardından teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Michael Valkanis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valkanis ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

6 maç zor sabrettiler! Süper Lig ekibi, teknik direktöre yol verdi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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