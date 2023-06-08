Beşiktaş, 6 dakikada 6.6 milyon lirayı kaçırdı

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş'ın kasasına 26.5 milyon lira yerine 19.9 milyon lira girecek. Siyah-beyazlılar 6 dakikada 3 gol yiyerek 2. olma şansını kaçırdı. Bu durum siyah-beyazlılara 6.6 milyon liraya mal oldu.

Konyaspor karşısında 6 dakikada 3 gol yiyen Beşiktaş, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skorla siyah-beyazlılar 2. olma şansını kaçırırken, büyük bir ödülden de oldu.

26.5 MİLYON LİRA KAÇTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u yenmesi durumunda Fenerbahçe'yi ikili averajda geçerek 2. olacaktı. Ancak siyah-beyazlılar rakibiyle 3-3 berabere kalarak ligi 3. sırada bitirdi. Böylece Kara Kartal, 26.5 milyon liralık ödülden oldu.

ZARAR BÜYÜK

Maçı kazanması durumunda 2. sırada bitirecek Beşiktaş, 26.5 milyon liralık yayın gelirinin sahibi olacaktı. Ancak siyah-beyazlılar, 3. sırada kalarak 19.9 milyon lirayı kasasına koydu. Siyah-beyazlılara böylece 6.6 milyon lira kazanma şansını kaçırdı.