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59 Yaşında Amatör Lige Dönen Sinan Yılmaz, Gençlerle Aynı Sahada

59 Yaşında Amatör Lige Dönen Sinan Yılmaz, Gençlerle Aynı Sahada
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Yalova'da 59 yaşındaki Sinan Yılmaz, amatör lige geri döndü ve torunu yaşındaki gençlerle futbol oynamaya başladı. Geçmişte Yalova Demirspor forması giyen Yılmaz, 3 yıllık bir ara sonrası tekrar sahalara döndü. İlk maçında farklı bir yenilgi alsa da genç oyunculara mücadelesiyle örnek oldu.

Yalova'da 59 yaşında amatör lige geri dönen Sinan Yılmaz, torunu yaşındaki gençlerle aynı sahada top koşturuyor.

Sinan Yılmaz, 60 yaşına sayılı günler kala Yalova'da yeşil sahalara geri döndü. Uzun yıllar Yalova'da Demirspor forması giyen tecrübeli isim, ilerleyen yaşına rağmen futboldan kopamamıştı. Spora 3 yıllık ara veren Yılmaz, daha fazla sahalardan uzak duramayarak lisansını yeniledi. Formasını giydiği Demirspor'da ihtiyaç duyulmasıyla yeniden kramponlarını giyen Yılmaz'ın bu durumu, 58 yaşında ringlere dönen boksör Mike Tyson'a benzetildi.

Yalova 1. Amatör A Grubu'nda mücadele eden Demirspor, Soğucakspor ile karşı karşıya geldi. Amatör 1 Nolu Saha'da oynanan mücadelede Soğucakspor, rakibini 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Sahalara döndüğü mücadelede farklı bir yenilgi ile karşılaşan Yılmaz, sahada istek ve mücadelesiyle genç sporculara adeta taş çıkardı. Maçın sonunda açıklamalar yapan Yılmaz, "İhtiyaç duydular, tekrar geldik. Şansıma da lider takımla karşılaştık. Namağlup bir takıma karşı oynadık. Biraz zorlandık" dedi.

Alınan mağlubiyet nedeniyle genç sporcuları eleştiren ve gelecek müsabakalar için hırslanan Sinan Yılmaz, "Genç oyuncular çok büyük sıkıntı. Tabiri caizse herkes içeride herkes Messi. Amatör kümenin durumu bu. Son yıllarda kalite düşünce içeride herkes Rolando, Messi. Herkes birbirine takitk veriyor. Biz öyle bir şey yapsaydık ağabeylerimiz bizi döverlerdi. Çoğu mevki oynamayı bilmiyor." diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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