58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya'da başladı. Turun ilk etabında 163 bisikletçi yarışıyor.
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Alanya- Antalya etabı başladı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye 135 kilometrelik Alanya- Antalya etabıyla başladı. İskele Meydanı'ndan saat 11.40'da başlayan organizasyonda 24 farklı ülkeden 24 takımdan 163 sporcu katıldı.
İskele Caddesi'nden başlayan Alanya- Antalya etabının startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. Organizasyona bisikletseverler yoğun ilgi gösterdi.
TUR 2023'in ilk gününde bisikletçiler, Alanya'dan başlayıp Antalya'da bitecek 135 kilometrelik parkurda mücadele edecek. - ANTALYA