57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor - Haberler

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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Gaziantep'te sürüyor

Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.

Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda milli sporcular 8 altın ve 2 bronz madalya için tatamiye çıkacak.

Ferdi katada Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu final heyecanı yaşarken, erkek takım katada Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş altın madalya için mücadele edecek.

Kumitede Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur, Eda Eltemur ve Erman Eltemur gösterdikleri performansla finalde altın madalya için yarışacak.

84 kilodaki sporcu Murat Öz'de yine 3'üncülük için tatemide olacak.

Şampiyona 29 Mayıs'ta sona erecek.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor

Altın Madalya Gaziantep Şahinbey Milli Spor Haberler

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