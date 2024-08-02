Adana'nın Karaisalı ilçesinde 18 Ağustos'ta düzenlenecek 539. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne 700 sporcu katılacak.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, bir restoranda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak organizasyonda minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinin olacağını söyledi.

Organizasyona 45'i başpehlivan 700 sporcunun katılacağını belirten Şimşek, toplamda 306 bin lira ödül dağıtılacağını dile getirdi.

Toplantıya, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.