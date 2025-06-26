53. Yaşar Doğu, 42. Vehbi Emre ve 11. Hamit Kaplan Turnuvası İlk Gün Tamamlandı
Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nın ilk gününde kadınlar ve grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Türkiye'li sporcular birçok sıklette madalya kazanarak dikkat çekti.
53. Yaşar Doğu, 42 . Vehbi Emre, 11. Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.
26-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın ilk gün sona erdi.
Turnuvanın 2. gününde grekoromende ve kadınlarda 5'er sıklette müsabakalar yapılacak. Serbest Stilde müsabakalar cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.
Organizasyonun ilk gününde kadınlarda 5 sıklette ve grekoromen stildeki 5 sıklette madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Kadınlar
50 Kilogram
1 - Aktenge Keunimjaeva - Özbekistan
2 - Svetlana Ankıcheva - Kazakistan
3 - Neelam Neelam - Hindistan
3 - Aynur Erge - Türkiye
55 Kilogram
1 - Pushpa Pushpa - Hindistan
2 - Esra Pul - Türkiye
3 - Olivia A. Andrich - Almanya
3 - Zulfiya Yakhyarova - Kazakistan
59 Kilogram
1 - Bediha Gün - Türkiye
2 - Diana Kayumova - Kazakistan
3 - Ebru Dağbaşı - Türkiye
3 - Songül Aydemir - Türkiye
65 Kilogram
1 - Kadriye Aksoy Koçak - Türkiye
2 - Aslı Demir - Türkiye
3 - Duygu Gen - Türkiye
3 - Vanja Perez Gersak - Almanya
72 Kilogram
1 - Harshita Harshita - Hindistan
2 - Svetlana Oknazarova - Özbekistan
3 - Haticenur Sarı - Türkiye
3 - Nazar Bektaş - Türkiye
Grekoromen Stil
55 Kilogram
1 - Emin Muhammet Çakır - Türkiye
2 - Anil Mor - Hindistan
3 - Servan Çınar - Türkiye
3 - Ömer Halis Recep - Türkiye
63 Kilogram
1 - Enes Başer - Türkiye
2 - Chetan Chetan - Hindistan
3 - Servet Angı - Türkiye
3 - Hakan Kızılarslan - Türkiye
72 Kilogram
1 - Furkan Yıldız - Türkiye
2 - İstvan K. Vancza - Macaristan
3 - Cengiz Arslan - Türkiye
3 - Eren Ülkü - Türkiye
82 Kilogram
1 - Alexander Mikael Johansson - İsveç
2 - Ömer Can Doğan - Türkiye
3 - Mats Ola Lukas Ahlgren - İsveç
3 - İlya Bitseyeu - Bağımsız Sporcu
97 Kilogram
1 - Abdul Kadir Çebi - Türkiye
2 - Beytullah Kayışdağ - Türkiye
3 - Uladzislau Pustashylau - Bağımsız Sporcu
3 - Muhittin Emre Helvacı - Türkiye - İSTANBUL