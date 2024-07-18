53. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı Göcek'te sona erdi

53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Fethiye'nin Göcek Mahallesi açıklarında sona erdi.

Yarış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün (TAYK) organizasyonu ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda gerçekleşti. Tek etaplı 555 deniz mili mesafeyi kapsayan yarışa toplam 32 yarışmacı katıldı. D-Marin Göcek'te düzenlenen ödül töreni öncesinde, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Orkestrası çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi. Yarış sonunda Deniz Kuvvetleri Kupası'nın sahibi Fenerbahçe 1 teknesi oldu. Ayrıca IRC-0 kategorisinde Arkas, IRC-1 kategorisinde Fenerbahçe 1, IRC-2 kategorisinde Gain Orange Sailing Team, IRC-3 kategorisinde ise Zamazingo teknesi birinci oldu. Yarışta dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları törenle takdim edildi. Teknede bulunan ve 555 deniz mili boyunca yolculuk yapan "Şanslı" isimli köpek, yarış tarihinde kaydedilen ilk hayvan olarak öne çıktı.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, törende yaptığı konuşmada, 555 deniz milini tamamlamanın dünyada az kişinin Türkiye'de ise çok az kişinin başarabileceği bir başarı olduğunu vurguladı. Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı ve Deniz Harp Okulunun 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının ardından bu yılın yarışının da özel bir anlam taşıdığını belirten Payal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü de vurgulayarak tüm katılımcıları ve kazanan ekipleri tebrik etti.

TAYK Genel Müdürü Can Giray ise yarışın güzel geçtiğini ve İstanbul Boğazı'ndan başlayıp 555 deniz mili kat ederek Göcek'te sona erdiğini ifade etti. Giray, yarışın asıl kazananının 555 mil boyunca kadınlı erkekli ekiplerle birlikte bu sularda yelken açmak olduğunu belirtti.

Ödül törenine, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve çok sayıda askeri personel ile protokol üyeleri katıldı. - MUĞLA