52 Orduspor'un İŞKUR Üzerinden Futbolcu İlanı Sosyal Medyada Gündem Oldu

TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor'un İŞKUR aracılığı ile futbolcu ilanı vermesi, sosyal medyada yankı uyandırdı. 1 Ağustos tarihinde verilen ilan kısa sürede kaldırılırken, 9 kişi başvuru yaptı.

TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor, benzerine az rastlanan bir uygulamayla sosyal medyada gündem oldu. Kulüp, İŞKUR'a futbolcu ilanı verdi. İŞKUR'dan iş arama bölümüne giren kullanıcılar iş ilanı arama yerine futbolcu yazınca 52 Orduspor'un ilanıyla karşılaştı. 1 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan ilanın son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2025 olarak belirlendi. İlanı 274 kişi görüntülerken, 9 kişi başvuru yaptı ancak ilan bir süre sonra kaldırıldı. Bu durumun, geçen yıllarda farklı kulüplerin de yaptığı bir uygulama olduğu, SGK teşvikinden yararlanmak adına yapılan bir işlem olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan benzer ilanların geçen yıllarda farklı illerde de yayımlandığı, Türk Meslekler Sözlüğü'nde olan tüm mesleklerde ilan açılabileceği öğrenildi.

52 Orduspor Futbol Kulübü'nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. - ORDU