52 Orduspor FK, Nesine 2. Lig'e yükseldi
Nesine 3. Lig play-off finalinde 52 Orduspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek Nesine 2. Lig'e yükseldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Orduspor, 68 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle galip geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ayvalıkgücü Belediyespor 1-0 önde tamamlasa da 52 Orduspor FK, 68 ve 80. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından 52 Orduspor FK önümüzdeki sezon Nesine 2. Lig'de oynamaya hak kazandı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul