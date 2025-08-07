52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı

52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kızılyıldız, deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada eski Fenerbahçeli Rade Krunic, attığı iki golle maça damga vurdu. Bosna Hersekli futbolcu 9 ve 52. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Kaptan olarak çıktığı maçta Krunic, Kızılyıldız'ın play-off turuna yükselmesi için önemli bir rol oynadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
