52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Kızılyıldız, deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada eski Fenerbahçeli Rade Krunic, attığı iki golle maça damga vurdu. Bosna Hersekli futbolcu 9 ve 52. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Kaptan olarak çıktığı maçta Krunic, Kızılyıldız'ın play-off turuna yükselmesi için önemli bir rol oynadı.
Sahanın en iyisi olan Krunic, kaptan olarak çıktığı maçta Kızılyıldız'ın play-off kapısını aralayan isim oldu. Kızılyıldız play-off turuna yükselmesi durumunda Dinamo Kiev-Pafos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.