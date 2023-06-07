Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyecan tavan yaptı! 50 milyon euroluk futbolcu Süper Lig'e geliyor

Spor Haberleri

Moussa Dembele'nin 5 yıllık Lyon macerası resmen son buldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği 26 yaşındaki forvet, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.

Lyon, Moussa Dembele ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Fransız ekibi, Dembele'yi 2018-19 sezonu başında Celtic'ten 22 milyon euroya transfer etmişti.

Boşa çıkan Dembele ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgileniyor. Arap ve İngiliz ekiplerinden de ciddi teklifler alan 26 yaşındaki futbolcunun tercihi merak konusu oldu.

50 milyon euroluk kral resmen boşa çıktı! Dembele, Süper Lig'e geliyor

Fransız ekibiyle toplamda 172 maça çıkan Dembele, 70 gol atıp 19 asist üretti. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Dembele'nin piyasa değeri Mart 2020'de 50 milyon euroya kadar çıkmıştı. 2021 kış transfer döneminde Atletico Madrid'e transfer olduktan sonra düşüş dönemi başladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Olympique Lyonnais Moussa Dembele Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title