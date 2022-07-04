5 yıldız paylaşımı yapan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 'göndermeli' günaydın mesajı - Haberler

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5 yıldız paylaşımı yapan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 'göndermeli' günaydın mesajı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Dün gece yarısı resmi hesabından 5 yıldızlı paylaşım yapan Fenerbahçe'ye, ezeli rakibi Galatasaray'dan cevap geldi. Galatasaray, resmi hesabından paylaştığı günaydın mesajında "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpten beklenmedik bir 5 yıldız hamlesi geldi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

5 yıldız paylaşımı yapan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 'göndermeli' günaydın mesajı

GALATASARAY'DAN GÜNAYDIN MESAJI

Galatasaray Kulübü resmi hesabından, Fenerbahçe'nin bu paylaşımına yanıt verdi. Yapılan paylaşım Galatasaraylı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Twitter hesabından her gün yazılan günaydın mesajını müzesini paylaşarak atan Galatasaray, "Müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan kulübünden tüm taraftarlarına günaydın" ifadelerini kullandı.

5 yıldız paylaşımı yapan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'dan 'göndermeli' günaydın mesajı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Comolokko61:

Birde bunları ciddiye alıp cevap vermişler:)

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