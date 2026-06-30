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Minik motosiklet yarışçısından kariyerinin ilk galibiyeti

Minik motosiklet yarışçısından kariyerinin ilk galibiyeti
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Türkiye Süpermoto Şampiyonası 3. Ayak Başiskele yarışlarında 5 yaşındaki Atakan Boyracı, 50 cc mini kategorisinde kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 3. Ayak Başiskele yarışlarına Eskişehir'den katılan 5 yaşındaki Atakan Boyracı, kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

Şampiyona, Kocaeli Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eskişehir'den Atakan Boyracı, şampiyonada 50 cc mini kategorisinde mücadele etti. Kariyerinin ilk yarış galibiyetini elde eden Boyracı, önemli bir başarıya imza atarak Eskişehir'i gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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