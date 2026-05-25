Eskişehirli Atakan'dan çifte podyum başarısı

Eskişehirli 5 yaşındaki Atakan Boyracı, Uşak'ta düzenlenen Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası 2. ayağında, iki yarışta da 2. olarak çifte podyum başarısı gösterdi.

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası 2. ayak yarışları Uşak'ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Eskişehir'i temsil eden 5 yaşındaki Atakan Boyracı, ıslak ve değişken pist şartlarındaki disiplinli performansıyla göz doldurdu.

Cumartesi günü yapılan ilk yarışı ve pazar günü gerçekleşen ikinci yarışı 2. sırada tamamlayan Boyracı, hafta sonunu çifte podyum başarısıyla kapattı. Şampiyonanın ilk ayağında da 3. olan başarılı sporcu, elde ettiği önemli puanlarla Eskişehir'i gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

