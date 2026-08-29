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Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Orhan Okulu'nun

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5. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin yeni sahibi Orhan Okulu oldu.

5. Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin yeni sahibi Orhan Okulu oldu.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda 9'u altın kemerli 64 başpehlivanın da içinde bulunduğu toplam 500 güreşçinin gün boyu süren mücadelesinde Orhan Okulu zafere uzandı.

Bu sene beşincisi gerçekleştirilen organizasyonda yağlı güreşin önemli isimlerinden Erkan Taş, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Fatih Atlı, Ali Gürbüz altın kemer mücadelesi verdi.

Binlerce seyircinin de tribünden takip ettiği müsabakaların ardından finale ulaşan isimler Orhan Okulu ve Erkan Taş oldu.

Orhan Okulu, çekişmeli geçen mücadelede yenmeyi başardı ve Ulugazi'nin yeni başpehlivanı ünvanını aldı.

Kaynak: AA
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