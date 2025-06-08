5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın

5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın
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Son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde 2-0 geriye düştüğü maçta Jannik Sinner'i 3-2 mağlup etti ve Fransa Açık'ta bir kez daha zafere ulaştı. Bu karşılaşma Fransa Açık tarihinin en uzun final mücadelesi oldu.

Başkent Paris'te düzenlenen 2025 Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, karşılaştı.

Sinner, ilk seti 6-4 alarak maça üstün başladı. Alcaraz, ikinci sette oyunu dengelemeyi başararak seti tiebreake götürse de Sinner, ikinci seti de 7-6 almayı başardı.

ALCARAZ'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü seti 6-4 kazanan Alcaraz, durumu 2-1'e getirirken Sinner bu sene turnuvadaki ilk setini kaybetti. Alcaraz, iyi oyununu 4. sette de sürdürdü ve tiebreaki 7-6 kazanarak maçı son sete taşıdı.

TARİHİN EN UZUN FİNALİ

Tiebreake giden son seti 7-6, tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı beş saat 29 dakika süren maçı da 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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5 saat 29 dakikalık tarihi final! Fransa Açık'ta zafer Alcaraz'ın

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