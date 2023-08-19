5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Ragbi Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan 5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 12 erkek ve 9 kadın takım mücadele ediyor. Şampiyona, gösteri maçları, canlı müzik yarışması ve eğlenceli oyunlarla renkleniyor. Yaklaşık 250 sporcu katılıyor ve müsabakalar yarın sona erecek.