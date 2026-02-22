5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, mücadeleyi 9 kurtarış ile tamamladı.
- Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
- Trabzonspor'un 48 puanı bulunuyor.
- Gaziantep FK'nin 28 puanı bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.
5 DAKİKADA TAM 3 GOL
Gaziantep FK, 22. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti ancak Trabzonspor'dan bu gole karşılık gecikmedi. Bordo-mavililer, 24. dakikada Felipe Augusto ve 27. dakikada Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 öne geçti ve mücadelenin sonucunu belirledi.
ONANA'DAN 9 KURTARIŞ
Trabzonspor'da son haftaların eleştiri odağı olan Andre Onana, mücadeleyi 9 kurtarışla tamamlayarak takımını ayakta tuttu.
TRABZONSPOR ZİRVE YARIŞINA TUTUNDU
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 48'e yükselterek zirve yarışına tutundu. Son 10 maçta bir kez kazanan Gaziantep FK, 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, Samsunspor deplasmanına gidecek.