5-0'lık maçın önüne geçen kare

Athletic Bilbao'nun oyuncusu Nico Williams, Barcelona karşısında takım 5-0 gerideyken yedek kulübesinde telefonla ilgilenirken görüntülendi. Görüntüler taraftarların tepkisini çekerken, oyuncunun 10 yıllık sözleşmesi de yeniden gündeme geldi.

Athletic Bilbao'nun oyuncusu Nico Williams, Barcelona karşısında takımının 5-0 geride olduğu anlarda yedek kulübesinde telefonuyla ilgilenirken görüntülendi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Athletic Bilbao taraftarlarının tepkisini çekerken, Williams'ın bu tavrı "umursamazlık" yorumlarına neden oldu.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Taraftarlar, takım ağır bir skorla gerideyken Williams'ın telefonla ilgilenmesini eleştirirken, görüntülerin maç sonrası en çok konuşulan anlardan biri haline geldiği görüldü.

10 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Nico Williams'ın Athletic Bilbao ile 10 yıllık sözleşmesinin bulunduğu da yeniden gündeme geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
