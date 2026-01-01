Haberler

45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Ronaldinho, kum sahada top oynadığı görüntülerle yeniden gündem oldu. 45 yaşındaki yıldızın yaptığı hareketler kısa sürede büyük beğeni toplarken, sosyal medyada "Hala inanılmaz işler yapıyor" yorumları dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Ronaldinho, bu kez kum sahada futbol oynadığı anlarla futbolseverlerin karşısına çıktı. Efsane yıldızın rahat tavırları ve top tekniği, izleyenlerden tam not aldı.

"45 YAŞINDA AMA HALA İNANILMAZ" YORUMLARI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Ronaldinho'ya övgü yağdı. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda, "45 yaşında ama hala inanılmaz işler yapıyor" ifadeleri öne çıktı.

EFSANE İSME BÜYÜK İLGİ

Ronaldinho'nun sahada gösterdiği yetenek, futbolu bıraktıktan sonra bile yıldız isme olan ilginin azalmadığını bir kez daha gösterdi. Görüntüler, kısa sürede viral oldu.

