45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Bir döneme damga vuran Ronaldinho, bu kez kum sahada futbol oynadığı anlarla futbolseverlerin karşısına çıktı. Efsane yıldızın rahat tavırları ve top tekniği, izleyenlerden tam not aldı.

"45 YAŞINDA AMA HALA İNANILMAZ" YORUMLARI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Ronaldinho'ya övgü yağdı. Paylaşımların altına yapılan yorumlarda, "45 yaşında ama hala inanılmaz işler yapıyor" ifadeleri öne çıktı.

EFSANE İSME BÜYÜK İLGİ

Ronaldinho'nun sahada gösterdiği yetenek, futbolu bıraktıktan sonra bile yıldız isme olan ilginin azalmadığını bir kez daha gösterdi. Görüntüler, kısa sürede viral oldu.