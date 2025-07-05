44 yaşındaki kaptan Murat Uluç'tan kulübü için büyük fedakarlık

44 yaşındaki kaptan Murat Uluç'tan kulübü için büyük fedakarlık
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Altay'da 44 yaşındaki takım kaptanı Murat Uluç kulübünün maddi zorluklar geçirmesi nedeniyle alacaklarının yarısından feragat etti.

TFF 3. Lig'e düştükten sonra Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe alacakları için ihtar çeken genç oyuncularının serbest kalmasına engel olamayan Altay'da 44 yaşındaki takım kaptanı Murat Uluç fedakarlık yaptı.

ALACAKLARININ YARISINDAN FERAGAT ETTİ

Altyapısından çıktığı kulübünün transfer yasağı nedeniyle 2022'de futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra yeşil sahalara dönen, halen Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı golcüsü olan Murat Uluç, alacaklarının yarısından feragat etti. Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Ramazan Kurşunlu'yla altyapıda birlikte yetişip 2 ay büyük olan Murat Uluç'la ilgili yönetim açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün profesyonel futbolcusu ve emektar kaptanı Murat Uluç, bugün tesislerimizde yöneticilerimizle bir araya gelerek alacakları konusunda görüşmelerde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda Murat Uluç, alacaklarının yaklaşık yarısından feragat ederek, Büyük Altay'ın en zor günlerinde dahi her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyük fedakarlığı ve kulübümüze duyduğu bağlılık için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Altay armasına olan bu vefa, camiamızın hafızasında daima özel bir yer tutacaktır."

ELEKTRİK KRİZİ AŞILIYOR

Altay'da hafta içinde 150 bin TL'lik elektrik faturası yüzünden Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin elektrikleri kesilirken, siyah-beyazlı yönetim, tesis ortak alanında bulunan ticari işletmelerin 5 yıldır elektrik faturasına katkı sağlamadığını ve bu işletmelerin elektrik bağlantılarının kesildiğini açıkladı. Yönetim hukuki süreç için adım atarken, ardından işletmecilerle yapılan görüşme neticesinde sorunun çözüme kavuştuğu açıklandı. Yönetimin açıklamasında, "Elektrik kullanımıyla ilgili ödeme sorunu, tarafların mutabakatı doğrultusunda giderilmiş olup, kulübümüze ilerleyen dönemlerde yapılacak ödemelerin güvence altına alınması amacıyla ilgili alanlara sayaç sistemleri kurulacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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