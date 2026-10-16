43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde ekipler İzmit'te start aldı

43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde ekipler İzmit'te start aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olarak İzmit'te seremonik startla başladı. Ekipler 3 gün boyunca 111 kilometrelik 9 özel etapta mücadele edecek; ralli 18 Ekim'de sona erecek.
Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı.
Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda seremonik start töreni yapıldı.
Ekiplerin 3 gün boyunca toplam uzunluğu 111 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edeceği organizasyonun servis alanı, TOSFED Körfez Yarış Pisti olacak.
Ralli, 18 Ekim Pazar günü saat 16.20'den itibaren Milli İrade Meydanı'ndaki finiş podyumunda son bulacak.
Kocaeli Rallisi öncesinde Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz 104 puanla liderliğini sürdürürken, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda da Ömer Güneş 77 puanla ilk sırada bulunuyor.