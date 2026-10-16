Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde ekipler İzmit'te start aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olarak İzmit'te seremonik startla başladı. Ekipler 3 gün boyunca 111 kilometrelik 9 özel etapta mücadele edecek; ralli 18 Ekim'de sona erecek.

Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda seremonik start töreni yapıldı.

Ekiplerin 3 gün boyunca toplam uzunluğu 111 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edeceği organizasyonun servis alanı, TOSFED Körfez Yarış Pisti olacak.

Ralli, 18 Ekim Pazar günü saat 16.20'den itibaren Milli İrade Meydanı'ndaki finiş podyumunda son bulacak.

Kocaeli Rallisi öncesinde Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz 104 puanla liderliğini sürdürürken, Behiç Yurdaçalışan TOSFED Ralli Kupası'nda da Ömer Güneş 77 puanla ilk sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor
Messi'nin 3 gizli raporu ortaya çıktı! Birinde yazanlar inanılmaz

"Gerek yok almayın" dediler büyüdü dünyayı salladı
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var

CHP'de deprem gibi ihraçlar! 48 kişi içinde bomba isimler var
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı

Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Sonları kötü oldu
Dövme sanatçısı kendisine neden hiç dövme yaptırmadığını açıkladı

Önüne gelene yapıyor ama kendisine asla! Sanatçıdan ilginç itiraf
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...