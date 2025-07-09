420 Dünya Şampiyonası'nda Türk Yelkenciler Denizde Tarih Yazdı

420 Dünya Şampiyonası'nda Türk Yelkenciler Denizde Tarih Yazdı
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Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy, 420 Dünya Şampiyonası'nda kadınlar genel klasmanda bronz madalya kazanırken, U15 takımından Ali Sinan Şentürk ve Elif Ergül altın madalya elde etti.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun İzmir-Urla'daki yeni olimpik tesislerinde düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası'nda Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy ikilisi tarihi bir başarıyla kadınlar genel klasmanda 3'üncü sırayı alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca U15 takımından Ali Sinan Şentürk- Elif Ergül ikilisi harika bir performansla birinci olarak altın madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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