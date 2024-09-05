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4 yıldız liste dışı! İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılılar Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu liste dışı bırakırken, yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinden yer aldığı listeyi UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM YOK, YENİ TRANSFERLER LİSTEDE

Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu. Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alexandru Cicaldau Taylan Antalyalı Victor Osimhen Galatasaray Galatasaray Eyüp Aydın Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Hikmet Demirci:

Kale iyi, defans iyi, orta saha biraz sıkıntılı gibi, forvet de iyi. Umarım sakatlıklar, kart cezaları olmaz. Yoksa alternatifsiz oyuncular var. Yerine adam oynatamayız.

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