4 saat 15 dakika süren karşılaşmada Benfica, Auckland'a gol oldu yağdı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Benfica,ile Auckland City karşı karşıya geldi. Orlando'da oynanan maçı Benfica, 6-0'lık skorla kazandı.

BENFİCA GOL OLDU YAĞDI

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 53. dakikada Vangelis Pavlidis, 63. dakikada Renato Sanches, 76 ve 78. dakikada Leandro Barreiro ve 90+8. dakikada yine penaltıdan Arjantinli yıldız Angel Di Maria kaydetti.

Benfica'da milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, 61 dakika sahada kaldı. Orkun Kökçü, oyundan alındığı esnada teknik direktörü Bruno Lage'ye tepki göstererek sert bir tartışma yaşadı.

MAÇ 4 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Öte yandan iki takım arasındaki mücadele 4 saat 15 dakikada tamamlandı. Orlando'daki kötü hava koşulları nedeniyle ilk yarının ardından müsabaka yaklaşık 2 saat durdu ve havanın düzelmesinin ardından maç yeniden başladı.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 4 yaptı. Auckland City, puanla tanışamadı. Benfica, grubun bir sonraki maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Auckland City ise Boca Juniors ile mücadele edecek.