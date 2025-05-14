4. Kilikya Ultra Maratonu 18 Mayıs'ta Mersin'de Düzenlenecek

Tarih, doğa ve sporun bir araya geleceği 4'üncü Kilikya Ultra Maratonu ile Mersin'in kültürel ve doğal mirası tanıtılırken, tarihin eşsiz dokusunun keyfini sporcular ile birlikte izleyiciler de çıkaracak. Türkiye'de en önemli ultra maratonlardan birisi olan Kilikya Ultra Maratonu'nda, 8 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 646 sporcu koşacak. ABD, Singapur, Letonya, Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Tacikistan'dan Mersin'e gelen sporcular, limon ve portakal ağaçları arasında spor yapmanın keyfine varıp, saklı kalan tarihte kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliğini yaşayabilecek. Parkurlar boyunca ise Cennet-Cehennem Obruğu, Kanlı Divane Ören Yeri, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi tarihi ören yerlerinin ve antik kiliselerin içerisinden geçilecek.

4'üncü Kilikya Ultra Maratonu; 10K Kızkalesi Parkuru, 33K Lamos Parkuru ve 53K Kilikya Ultra Parkuru olmak üzere, 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Maratonda; kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliği ile sahilden tepelere kadar şehrin tarihi dokuları da tanıtılacak.

Kilikya Ultra Maratonu'nda sporcuları eşsiz bir manzaranın beklediğini vurgulayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, "Kilikya Ultra Maraton'u, Toros Dağları ile Akdeniz arasında yapılacak çok güzel bir etkinlik. Bu bir yarışmadan ziyade kişinin kendisiyle ve doğayla yarışması ve önemli olan belirlediği parkuru bitirebilmesi" dedi.

Sabah saat 06.30'da ilk startı verilecek olan yarışın Lamos Kanyon'unda olacağını belirten Taşkın, "Yarışımız Müze Plajı'nda bitecek. Sporcular ana yolu çok kullanmayacak, hemen tarihi doğanın içerisine girecek. Bu bölgedeki tarihi kalıntıların hemen hemen hepsine de uğrayacaklar. Bu nedenle çok keyifli, güzel, ülke tanıtımına, Mersin'in tanıtımına çok büyük katkıları olduğuna inandığımız bir organizasyon" diye konuştu.