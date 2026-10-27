4. Kamu Spor Oyunları basketbol müsabakaları tamamlandı

Eskişehir'de 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen basketbol müsabakalarında İnşaat Mühendisleri Odası şampiyon oldu.

Müsabakalar, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan müsabakalar sonucunda İnşaat Mühendisleri Odası 1'inci, Makine Mühendisleri Odası 2'nci, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3'üncü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ise 4'üncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müsabakalara katılım sağlayan tüm kurumlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyor, dereceye giren takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı