Temsilcimizde 4 eksik var! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla kadrosu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın akşam deplasmanda İspanya temsilcisi Sevilla ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertlilerde Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

4 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.

OOSTERWOLDE İLE SAMET AKAYDIN KADRODA

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan futbolcular;