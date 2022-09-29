4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı Spor Haberleri Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi. Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi. İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı. Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı. Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti. Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini Kırgızistan 9-3 kazandı. Kökbörü müsabakaları etkinliğin diğer günlerinde de devam edecek. Spor Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca Bursa İznik Dünya Spor Haberler

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