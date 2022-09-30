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4. Dünya Göçebe Oyunları

Spor Haberleri

4. Dünya Göçebe Oyunları

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ikinci gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ikinci gününde okçuluk müsabakaları yapıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki okçuluk yarışları, "Bireysel" ve "Takım" kategorilerinde yapıldı.

Yarışlara katılan sporcuların atışları izleyenlerden ilgi gördü.

"Büyük Erkekler" bireysel kategorisinde Türkiye'den Oğuz Okçu birinci oldu. Kadınlarda ise Moğolistan'dan Bayarmaa Seree birinciliği elde etti.

Takımlar kategorisinde ise Büyük Erkeklerde Kırgızistan, kadınlarda ise Malezya birinci oldu.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

Dünya Göçebe Oyunları Bursa Spor Haberler

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