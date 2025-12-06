Haberler

4-3'lük maçta son sözü 90+3'te Mbaye Diagne söyledi

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed SK, deplasmanda Ümraniyespor'u 90+3'te Mbaye Diagne'nin attığı golle 4-3 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ümraniyespor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amed SK, 4-3 kazandı.

7 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN 90+3'TE BELLİ OLDU

Amed SK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Andre Poko, 41. dakikada Burak Öksüz (K.K), 73. dakikada Felix Afena-Gyan ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne attı. Ümraniyespor'un gollerini ise 45 ile 53. dakikalarda Batuhan Çelik ve 79. dakikada Bernardo Sousa kaydetti.

İKİNCİ SIRAYA OTURDU

Bu sonuçla birlikte Amed SK, puanını 32'ye çıkartarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Amed SK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor, Vanspor'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
