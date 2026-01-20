Haberler

4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı

4-0 geride oldukları maçta gol attı, sevinçten formasını çıkardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a karşı 4-0 geride olan Kairat Almaty'nin son saniyelerde farkı 3'e indiren golünü atan Adilet Sadybekov'un yaşadığı abartılı gol sevinci gündem oldu.

  • Kairat Almaty'nin tek golünü Adilet Sadybekov 90+2'nci dakikada attı.
  • Adilet Sadybekov gol attıktan sonra formasını çıkardı.
  • Club Brugge, Kairat Almaty'yi 4-1 yendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Kairat Almaty ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Astana Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Club Brugge, 4-1'lk skorla kazandı.

KAIRAT'IN TEK GOLÜ ADILET SADYBEKOV'DAN

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti. Kairat Almaty'nin tek golü 90+2'nci dakikada Adilet Sadybekov'dan geldi.

FARKI 3'E İNDİRDİ, GOL SEVİNCİNDE FORMAYI ÇIKARDI

Karşılaşmaya damga vuran an Kairat Almaty'nin uzatma anlarında bulduğu goldeki yaşanan sevinç oldu. Gelişen ev sahibi ekibin atağında topla buluşan Adilet Sadybekov, uzaklardan çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 23 yaşındaki Kazak oyuncu, attığı bu golün ardından formasını çıkararak taraftarlarına koştu. Büyük sevinç yaşayan genç oyuncunun bu anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, ''Skor'u 4-1 yapan golde böyle seviniyorsa, galibiyet golünü atsa kim bilir ne yapardı'' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Ülkesine daha zengin döndü! Dakikada 300 bin dolar kazanmış
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu

Alexander Sörloth: Formasını giymek istediği takım...