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3Gen Holding Elazığspor, Hacettepe 1945'i 2-0 yendi

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TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta maçında 3Gen Holding Elazığspor, konuk ettiği Hacettepe 1945'i 2-0 yendi. Maçta Elazığspor'un gollerini Beykan ve Çağrı Yağız attı.

TFF 3. Lig 2. Grup 13. hafta maçında 3Gen Holding Elazığspor, konuk ettiği Hacettepe 1945'i 2-0 yendi.

Hakemler: Berk Çekal, Feyzullah Çimen, Ahmet Türkeş

3Gen Holding Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Eksik (Burak dk. 46), Hasan Ekici (Mesut dk. 66), Çağrı Yağız Yasak, Berşan Yavuzay, Metin Peker, Fatih Kıran, Yağızcan Erdem (Mehmet Ablay dk. 81), Burhan Arman, Beykan Şimşek (Cengizhan dk. 73), Murat Torun (Bahattin dk. 66)

Hacettepe 1945: Numan Soysal, Musa Şahindere, Abdullah Şahindere, Rahmi Can Karadaş, Ataberk Gök, Osman Emirkan Demir (İbrahim Baran dk. 73), Tunahan Akpınar (Emre Can dk. 90), Muhammet Furkan Kılıç (Berke dk. 83), Hakan Bozkurt, Furkan Ünsal (Fatih dk. 46), Sami Gökhan Altıparmak (Berat dk. 73)

Goller: Beykan (dk. 17), Çağrı Yağız (dk. 45) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Musa, Abdullah (Hacettepe 1945) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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