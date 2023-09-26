Haberler

3Gen Holding Elazığspor, galibiyet ve puan hasreti çekiyor

Spor Haberleri

TFF 3. Lig'e kötü bir başlangıç yapan 3Gen Holding Elazığspor, galibiyet ve puan hasreti çekiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren takım, 3 haftada sadece 2 puan toplayabildi ve gol atmakta da zorlanıyor.

TFF 3. Lig'e kötü bir başlangıç yapan 3Gen Holding Elazığspor, hem galibiyete, hem de 3 puana hasret kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ancak geride kalan 3 haftada beklentilerin uzağında kalan 3Gen Holding Elazığspor, galibiyet hasretinin yanı sıra gol yollarında da etkisiz kaldı. Geride kalan 3 haftada 2 puan çıkaran bordo-beyazlılar, 3 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Elazığspor'un tek golünü de Turgutluspor karşısında penaltıdan Cengizhan Akgün üretti. 3 hafta sonunda 2 puanla grubunda 12. sırada yer alan bordo-beyazlı ekip, TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında sahasında TPAO Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Futbol Spor Haberler

title