TFF 3. Lig'e kötü bir başlangıç yapan 3Gen Holding Elazığspor, galibiyet ve puan hasreti çekiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren takım, 3 haftada sadece 2 puan toplayabildi ve gol atmakta da zorlanıyor.

TFF 3. Lig'e kötü bir başlangıç yapan 3Gen Holding Elazığspor, hem galibiyete, hem de 3 puana hasret kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ancak geride kalan 3 haftada beklentilerin uzağında kalan 3Gen Holding Elazığspor, galibiyet hasretinin yanı sıra gol yollarında da etkisiz kaldı. Geride kalan 3 haftada 2 puan çıkaran bordo-beyazlılar, 3 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Elazığspor'un tek golünü de Turgutluspor karşısında penaltıdan Cengizhan Akgün üretti. 3 hafta sonunda 2 puanla grubunda 12. sırada yer alan bordo-beyazlı ekip, TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında sahasında TPAO Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ