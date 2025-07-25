38. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Sonuçlandı

24-25 Temmuz tarihlerinde Kınalıada'da düzenlenen 38. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Anabilim Spor Kulübü'nün Şampiyonluğu ile sona erdi. Yarışmalarda ev sahibi Kınalıada Su Sporları Kulübü 2'nciliği elde ederken, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübü 3'üncü Oldu.

Bulgaristan, KKTC ve Türkiye'den toplam 31 takım ve 200 yüzücünün yarıştığı müsabakalarda yarışmanın Prensesi Anabilim Spor Kulübü'nden 100m Kurbağalama yarışında 1.12.24'lük derecesi ile Yaren Soysal olurken, Kınalıada Su Sporları Kulübü'nden 50m Serbest yarışında 0.23.29'luk derecesi ile Emin Alp Baştan Prens oldu.

Yaşlarında en başarılı seçilen yüzücüler:

12 Yaş Bayanlar: Ferhan Feyza Orbay – 100m Kurbağalama 1: 17: 22

12 Yaş Erkekler: Said Alp Kösetürk – 400m Serbest 4: 46: 33

13 Yaş Bayanlar: Duru Ecrin Yiğit – 100m Serbest 1: 00: 69

13 Yaş Erkekler: Kaan Balta – 100m Serbest 0: 57: 00

14 Yaş Bayanlar: Yaren Soysal – 100m Kurbağalama 1: 12: 24

14 Yaş Erkekler: Kaan Kuzey Koçuk – 400m Serbest 4: 25: 10

15 Yaş Bayanlar: Duru Özsoy – 100m Kelebek 1: 05: 99

15 Yaş Erkekler: Derin Ayhan – 100m Kelebek 0: 58: 30

16 Yaş Bayanlar: Duru Algül – 400m Serbest 4: 36: 05

16 Yaş Erkekler: Kerem Ögeç – 400m Serbest 4: 06: 70

17+ Yaş Bayanlar: Desislava Belova – 100m Sırtüstü 1: 08: 35

17+ Yaş Erkekler: Emin Alp Baştan – 50m Serbest 0: 23: 29

2 gün süren müsabakalarda yarışmalarda 7 yeni Prens Adaları Şampiyona rekoru kırıldı. Kırılan rekorlar:

• Duru Ecrin Yiğit; 50m Serbest 13 Yaş Bayanlar - 0: 27: 89

• Kaan Balta; 50m Serbest 13 Yaş Erkekler - 0: 26: 14

• Boran Bora; 50m Serbest 16 Yaş Erkekler - 0: 24: 33

• Ferhan Feyza Orbay; 100m Kurbağalama 13 Yaş Bayanlar – 1: 17: 22

• Yaren Soysal; 100m Kurbağalama 14 Yaş Bayanlar – 1: 12: 24

• Kaan Balta; 100m Sırtüstü 13 Yaş Erkekler - 1: 05: 39

• Kaan Balta; 100m Serbest 13 Yaş Erkekler - 0: 57: 00