37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza
NBA'in efsane isimlerinden Kevin Durant, Houston Rockets ile 2 yıllık 90 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attı. 37 yaşındaki süperstarın anlaşmasında 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu da bulunuyor.

NBA'in en kariyerli forvetlerinden Kevin Durant, takımı Houston Rockets ile 2 yıllık 90 milyon dolarlık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, Durant'ın iş ortağı Rich Kleiman tarafından ESPN'e doğrulandı.

Sözleşmede ayrıca 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu yer alıyor. Bu yeni uzatma ile Durant'in toplam kontrat değeri 144.7 milyon dolara ulaştı.

37 YAŞINDA REKOR KAZANÇ

Durant, mevcut sözleşmesinin son yılında 54.7 milyon dolar kazanacak. Bu rakam, 37 yaşındaki bir NBA oyuncusu için en yüksek kontrat bedellerinden biri olarak dikkat çekiyor.

PHOENIX'TEN HOUSTON'A YEDİ TAKIMLIK TAKAS

Durant, geçtiğimiz sezon Phoenix Suns forması giydikten sonra, yedi takımı kapsayan karmaşık bir takas anlaşmasıyla Houston Rockets kadrosuna katılmıştı. Rockets yönetimi, tecrübeli yıldızı kadroda tutarak genç çekirdek ile tecrübeyi harmanlamayı hedefliyor.

37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

DURANT'IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Phoenix Suns formasıyla geçtiğimiz sezon 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalayan Durant, %52.7 saha içi ve %43.0 üçlük yüzdesiyle dikkat çekmişti. NBA'de 15 kez All- Star, 6 kez All-NBA Birinci Takımı'na seçilen yıldız, 2013-14 sezonunda MVP ödülünü kazanmıştı.

EFSANE KARİYERİN RAKAMLARI

Kariyerinde bugüne kadar Seattle SuperSonics / Oklahoma City Thunder (2007–2016), Golden State Warriors (2016–2019), Brooklyn Nets (2020–2023) ve Phoenix Suns (2023–2025) formalarını giyen Durant, toplam 1.123 maçta görev aldı.

Maç başına 27.2 sayı, 7.0 ribaund, 4.4 asist ve 1.1 blok ortalamalarına sahip olan Durant, üç sayı çizgisi gerisinden de %39 isabet oranıyla oynadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
